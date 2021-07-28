Эксперт прокомментировал предложение о компенсации трат россиян на газификацию

Руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Григорий Скрипилёв прокомментировал сообщение о том, что в будущем россиянам могут разрешить компенсировать траты на подведение газа к домовладению.

«Размер компенсации может быть разный. Но, например, инвалидам всех групп и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация в размере 50% от расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (водо-, газо-, тепло- и электроснабжение, водоотведение, вывоз мусора, управление жилфондом), а также топлива, если в доме нет центрального отопления», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами до 18 лет дополнительно компенсируют 50% расходов на оплату найма и содержания жилья, если семья снимает его у государства.

Как напомнил Скрипилёв, оформить льготы можно в МФЦ, через портал госуслуг или в отделе соцзащиты населения.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили компенсировать траты россиян на газификацию.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области газифицируют более 1 тыс. населённых пунктов в рамках президентской программы в 2021 году.