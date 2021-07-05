В Подмосковье газифицируют более 1000 населённых пунктов в рамках президентской программы в 2021 году

В Московской области газифицируют более 1 тыс. населённых пунктов в рамках президентской программы в 2021 году.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Фактически мы должны построить 660 км новых газовых сетей. Это практически расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга», — заявил вице-губернатор Евгений Хромушин на заседании регионального правительства.

Он отметил, что к концу года планируется реализовать 26% программы по всем населённым пунктам области.

«У нас планируется 2917 населённых пунктов. Ещё неделю назад эта цифра была 2727. За эту неделю проделали достаточно большую работу по выявлению границ населённых пунктов. И мы понимаем, что это число будет ещё расти», — сказал Хромушин.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Александр Новак и губернатор Московской области Андрей Воробьёв провели совещание по газификации региона с участием представителей газораспределительных компаний и профильных ФОИВ.

Как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее рассказали о планах по газификации.