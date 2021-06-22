Новак и Воробьёв провели совещание по газификации Московской области

Вице-премьер России Александр Новак и губернатор Московской области Андрей Воробьёв провели совещание по газификации региона с участием представителей газораспределительных компаний и профильных ФОИВ.

Об этом сообщается на сайте правительства России.

«Как отметил вице-премьер, Московская область одной из первых начинает работу по новой модели газификации, в рамках которой предусмотрено бесплатное подведение природного газа до границ участков потребителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «московская область уже достигла значительных успехов – текущий уровень доступности природного газа составляет 96%».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к границам участка граждан.