Новак и Воробьёв провели совещание по газификации Московской области

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Вице-премьер России Александр Новак и губернатор Московской области Андрей Воробьёв провели совещание по газификации региона с участием представителей газораспределительных компаний и профильных ФОИВ.

Об этом сообщается на сайте правительства России.

«Как отметил вице-премьер, Московская область одной из первых начинает работу по новой модели газификации, в рамках которой предусмотрено бесплатное подведение природного газа до границ участков потребителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «московская область уже достигла значительных успехов – текущий уровень доступности природного газа составляет 96%».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к границам участка граждан.

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