Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к границам участка граждан

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Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к границам участка граждан.

Документ размещён на интернет-портале правовой информации.

Совфед 2 июня одобрил соответствующий закон.

В частности, документом вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть «Газпром».

Отмечается, что там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации.

Ранее лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал, как сообщало URA.RU, закон о бесплатном подключении населения к газу.

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