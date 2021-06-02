Совфед одобрил закон о бесплатном подведении газа к границам участка граждан

Совфед 2 июня одобрил закон о бесплатном подведении газа к границам участка граждан.

В частности, документом вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть «Газпром».

Отмечается, что там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации.

Ранее лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал, как сообщало URA.RU, закон о бесплатном подключении населения к газу.

По его словам, после принятия закона кабмин должен подготовить ряд нормативных правовых документов, которые установят исполнителей и порядок газификации, а также определят сроки.