В Адыгее рассказали о планах по газификации

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В рамках Петербургского международного экономического форума глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в стратегической сессии «Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста». Обсуждался в том числе вопрос газификации в республике.
В Адыгее рассказали о планах по газификации
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы Адыгеи.

«Газ приходит даже в самые отдалённые населённые пункты. Сейчас перед нами стоит задача выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по доведению газопровода к домам жителей», — сказал Кумпилов.

По данным «Газпрома», в регионе необходимо обеспечить газом 16,8 тыс. домовладений и квартир. Для подключения 7,8 тыс. жилых объектов потребуется строительство распределительных сетей. Общий объём вложений составит примерно 4,9 млрд рублей.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что глава Удмуртии Александр Бречалов на ПМЭФ предложил предоставить льготы предприятиям оборонно-промышленного комплекса, выходящим в качестве поставщиков на госзакупки с гражданской продукцией.

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