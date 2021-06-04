Власти Удмуртии предложили ввести дополнительные льготы для предприятий ОПК

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Глава Удмуртии Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме предложил предоставить льготы предприятиям оборонно-промышленного комплекса, выходящим в качестве поставщиков на госзакупки с гражданской продукцией.
Власти Удмуртии предложили ввести дополнительные льготы для предприятий ОПК
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Наше предложение — предоставить предприятиям ОПК возможность повышать стоимость закупки своей гражданской продукции на 15% выше предложенной, но не больше максимальной суммы, которую готов потратить заказчик. Это будет хорошей мотивацией быстрее переходить на гражданку», — заявил Бречалов.

В настоящее время преференции доступны для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов, субъектов МСП, а также социально ориентированных некоммерческих организаций.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге заключили соглашения о сотрудничестве со Ставропольским краем и Амурской областью. Подписание документов прошло на ПМЭФ-2021.

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