Юрист прокомментировал идею компенсации трат россиян на газификацию

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Юрист Европейской юридической службы Эрдни Манджиев прокомментировал сообщение о том, что в будущем россиянам могут разрешить компенсировать траты на подведение газа к домовладению.
Юрист прокомментировал идею компенсации трат россиян на газификацию
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

«Говорить о порядке и условиях предоставления такого возмещения можно будет только после принятия соответствующего нормативного правового акта. Пока ещё его нет», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, на региональном уровне также могут быть предусмотрены социальные меры поддержки по компенсации расходов на оплату коммунальных услуг.

«В частности, такие меры установлены для ветеранов труда, малообеспеченных многодетных семей. Также пожилым людям старше 70 лет предоставляется компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт», — напомнил Манджиев.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили компенсировать траты россиян на газификацию.

Телеканал «360» сообщал, что в Московской области газифицируют более 1 тыс. населённых пунктов в рамках президентской программы в 2021 году.

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