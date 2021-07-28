Суд в Москве признал законным штраф Facebook в 26 млн рублей
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда Зульфию Гуримчук.
«Решением суда постановления мирового судьи судебного участка №422 от 25 мая по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП России, в отношении Facebook Inc. оставлены без изменения, а жалобы защитника — без удовлетворения», — заявила она.
В мае суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 млн рублей за неудаление запрещённого контента, в июне — ещё на 17 млн рублей.
22 июля стало известно, что суд оштрафовал Facebook ещё на 6 млн рублей за неудаление запрещённого контента.