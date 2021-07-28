Суд в Москве признал законным штраф Facebook в 26 млн рублей

Короткая ссылка
Таганский районный суд Москвы отклонил жалобы на решения суда первой инстанции, оштрафовавшего Facebook на 26 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию.
Суд в Москве признал законным штраф Facebook в 26 млн рублей
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда Зульфию Гуримчук.

«Решением суда постановления мирового судьи судебного участка №422 от 25 мая по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП России, в отношении Facebook Inc. оставлены без изменения, а жалобы защитника — без удовлетворения», — заявила она.

В мае суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 млн рублей за неудаление запрещённого контента, в июне — ещё на 17 млн рублей.

22 июля стало известно, что суд оштрафовал Facebook ещё на 6 млн рублей за неудаление запрещённого контента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить