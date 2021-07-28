Суд в Москве признал законным штраф Facebook в 26 млн рублей

Таганский районный суд Москвы отклонил жалобы на решения суда первой инстанции, оштрафовавшего Facebook на 26 млн рублей за отказ удалить запрещённую информацию.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда Зульфию Гуримчук.

«Решением суда постановления мирового судьи судебного участка №422 от 25 мая по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП России, в отношении Facebook Inc. оставлены без изменения, а жалобы защитника — без удовлетворения», — заявила она.

В мае суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 млн рублей за неудаление запрещённого контента, в июне — ещё на 17 млн рублей.

22 июля стало известно, что суд оштрафовал Facebook ещё на 6 млн рублей за неудаление запрещённого контента.