Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии

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В аварийном состоянии находится менее 1% российских школ, но это тоже недопустимо, заявил президент России Владимир Путин.
Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

На совещании по подготовке к учебному году глава государства напомнил об указе, в соответствии с которым необходимо подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года.

«У нас 39,6 тыс. школ, и они пользуются зданиями и сооружениями, их всего 67,5 тыс., из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, а меньше 1% (немного, но тем не менее недопустимо) школ находятся в аварийном состоянии», — сказал Путин.

Выступая на XX съезде партии «Единая Россия» в июне, Путин поручил правительству совместно с регионами подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы.

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