ЦИК утвердила порядок аккредитации СМИ для работы на выборах

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Центральная избирательная комиссия России утвердила порядок аккредитации СМИ для работы на предстоящих выборах.
ЦИК утвердила порядок аккредитации СМИ для работы на выборах
  • РИА Новости

Как пишет газета «Известия», порядок был утверждён ЦИК в ходе заседания 28 июля.

Общероссийские СМИ смогут подать заявку в ЦИК России с 30 июля до 6 сентября либо в избирательную комиссию субъекта России — с 30 июля по 13 сентября.

В случае проведения досрочного голосования заявка подаётся за три дня до дня досрочного голосования.

При этом региональные СМИ могут подать заявку в региональные избирательные комиссии в те же сроки.

Получившие аккредитацию журналисты имеют право находиться на участках все три дня голосования (17, 18 и 19 сентября), а также при досрочном голосовании.

Отмечается, что участие представителей СМИ в освещении выборов будет «более комфортным», поскольку региональные избиркомы смогут организовывать подачу заявки на аккредитацию региональным СМИ через территориальный избирком по месту нахождения и там же организовать выдачу удостоверения. Это должно облегчить аккредитацию районных и городских СМИ.

Также прописано право журналистов присутствовать на выездном голосовании, при перемещении бюллетеней в сейф-пакеты и составление актов по ним. Также закреплено право СМИ на фото- и видеофиксацию данных процедур.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, при подготовке и проведении выборов в единый день голосования — 19 сентября.

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