Роспотребнадзор выпустил рекомендации по проведению выборов в сентябре

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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они опубликованы на сайте ЦИК.
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по проведению выборов в сентябре
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Документ, удостоверяющий личность, предъявляется избирателем в развёрнутом виде самостоятельно, без передачи в руки члену участковой комиссии», — говорится в тексте.

При этом избирателю рекомендуется самостоятельно перелистывать страницы.

Перед проходом в помещение для голосования должен быть оборудован пункт, на котором обеспечивается дезинфекция рук. Также необходимо выдать избирателям маски, перчатки и индивидуальные ручки, уточняется в рекомендациях.

Кабины для тайного голосования рекомендуется использоваться без передней шторки, при этом возможность нарушения тайны голосования должна быть исключена.

Членам избирательных комиссий и иным участникам избирательного процесса рекомендовано заранее привиться от коронавирусной инфекции.

Ранее Центризбирком направил в регионы рекомендации по разведению процессов учёбы и выборов.

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