Роспотребнадзор выпустил рекомендации по проведению выборов в сентябре
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«Документ, удостоверяющий личность, предъявляется избирателем в развёрнутом виде самостоятельно, без передачи в руки члену участковой комиссии», — говорится в тексте.
При этом избирателю рекомендуется самостоятельно перелистывать страницы.
Перед проходом в помещение для голосования должен быть оборудован пункт, на котором обеспечивается дезинфекция рук. Также необходимо выдать избирателям маски, перчатки и индивидуальные ручки, уточняется в рекомендациях.
Кабины для тайного голосования рекомендуется использоваться без передней шторки, при этом возможность нарушения тайны голосования должна быть исключена.
Членам избирательных комиссий и иным участникам избирательного процесса рекомендовано заранее привиться от коронавирусной инфекции.
Ранее Центризбирком направил в регионы рекомендации по разведению процессов учёбы и выборов.