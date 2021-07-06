ЦИК направила в регионы рекомендации по разведению учёбы и выборов
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«Есть рекомендация в каждом регионе во взаимодействии с местными органами образования и просвещения, исходя из местной специфики, решить эту проблему», — сказала она РИА Новости.
Ранее Минпросвещения и Центральная избирательная комиссия подписали соглашение по вопросам взаимодействия в ходе проведения парламентских выборов.
Оно призвано урегулировать все вопросы, связанные с проведением избирательного процесса, таким образом, чтобы он не сказывался на качестве учебного процесса.
Голосование пройдёт 17—19 сентября.