Минпросвещения и ЦИК договорились по вопросам проведения выборов
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«Министр просвещения России Сергей Кравцов и председатель ЦИК России Элла Памфилова подписали соглашение о взаимодействии. Оно позволит урегулировать все вопросы, связанные с проведением избирательного процесса, таким образом, чтобы он в том числе не сказывался на полноте и качестве учебного процесса», — заявили в ведомстве.
Подписанный документ позволит полностью разделить избирательный и образовательный процессы.
В нём также предусмотрена возможность организации голосования в течение нескольких дней.
В конце апреля Памфилова рассказала, что подготовлено несколько вариантов проведения выборов в Госдуму.
Президент России Владимир Путин призвал избегать пустословия и популизма в кампании по выборам в Государственную думу.