Минпросвещения и ЦИК договорились по вопросам проведения выборов

Минпросвещения и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подписали соглашение по вопросам взаимодействия в ходе проведения парламентских выборов.

«Министр просвещения России Сергей Кравцов и председатель ЦИК России Элла Памфилова подписали соглашение о взаимодействии. Оно позволит урегулировать все вопросы, связанные с проведением избирательного процесса, таким образом, чтобы он в том числе не сказывался на полноте и качестве учебного процесса», — заявили в ведомстве.

Подписанный документ позволит полностью разделить избирательный и образовательный процессы.

В нём также предусмотрена возможность организации голосования в течение нескольких дней.

В конце апреля Памфилова рассказала, что подготовлено несколько вариантов проведения выборов в Госдуму.

Президент России Владимир Путин призвал избегать пустословия и популизма в кампании по выборам в Государственную думу.