В Татарстане выявили 47 случаев COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки в Татарстане подтвердили 47 случаев коронавирусной инфекции, 46 из которых контактные, один — завозной.
В Татарстане выявили 47 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Известно, что 24 пациента с COVID-19 госпитализированы, остальные проходят амбулаторное лечение. Наибольшее количество инфицированных за минувшие сутки выявлено в Казани.

Всего по состоянию на 28 июля в Татарстане подтвердили 23 771 случай COVID-19.

Вакцинацию от COVID-19 в регионе прошли более 10 тыс. человек за сутки.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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