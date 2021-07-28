В Татарстане выявили 47 случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Татарстане подтвердили 47 случаев коронавирусной инфекции, 46 из которых контактные, один — завозной.

Об этом сообщает «Реальное время».

Известно, что 24 пациента с COVID-19 госпитализированы, остальные проходят амбулаторное лечение. Наибольшее количество инфицированных за минувшие сутки выявлено в Казани.

Всего по состоянию на 28 июля в Татарстане подтвердили 23 771 случай COVID-19.

Вакцинацию от COVID-19 в регионе прошли более 10 тыс. человек за сутки.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.