В Татарстане вакцинацию от COVID-19 прошли более 10 тысяч человек за сутки

В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали 10 450 человек.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные республиканского Минздрава.

Всего на сегодняшний день провакцинировано 783 685 жителей. 555 268 человек завершили цикл вакцинации.

49 новых случаев COVID-19 выявили на территории республики за прошедшие 24 часа.

Всего на 27 июля в республике зарегистрировано 23 724 случая инфекции.

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», в Севастополе за сутки зарегистрировали 172 новых случая коронавируса.