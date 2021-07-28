В Петербурге на наличие COVID-19 обследовали более 26 тысяч человек

По состоянию на 28 июля в Санкт-Петербурге на коронавирус обследовали более 26 тыс. человек.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные городского оперштаба по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26 268 человек», — говорится в публикации.

На прошлой неделе в региональном Минздраве рассказали о снижении числа госпитализаций пациентов с COVID-19 в городе почти на 20% за последние семь дней.

По состоянию на 22 июля число привитых от коронавируса жителей Петербурга превысило 1,2 млн человек, при этом 845 тыс. из них завершили курс вакцинации.

Ранее «Невские новости» сообщили, что в Санкт-Петербурге в парке 300-летия начинает работу первый в городе шатёр для вакцинации от коронавируса.