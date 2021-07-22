В Петербурге вакцинацию от COVID-19 прошли более 1,2 млн человек

В Санкт-Петербурге число привитых от коронавируса жителей превысило 1,2 млн человек, при этом 845 тыс. из них завершили курс вакцинации.

Об этом сообщает kp.ru.

«За прошедшие сутки первично вакцинированы 15 462 человека, вторично — 13 213 человек. Также в общей сложности первично ревакцинированы 552 петербуржца, из них 51 пациент накануне. Закончили цикл ревакцинации 19 человек», — добавили в администрации города.

Кроме того, за минувшие сутки в городе обследовали на коронавирус 35 982 жителей, передают «Невские новости».

Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от коронавируса можно пройти во всех прививочных центрах Москвы.

Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.