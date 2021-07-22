В Петербурге вакцинацию от COVID-19 прошли более 1,2 млн человек

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге число привитых от коронавируса жителей превысило 1,2 млн человек, при этом 845 тыс. из них завершили курс вакцинации.
В Петербурге вакцинацию от COVID-19 прошли более 1,2 млн человек
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru.

«За прошедшие сутки первично вакцинированы 15 462 человека, вторично — 13 213 человек. Также в общей сложности первично ревакцинированы 552 петербуржца, из них 51 пациент накануне. Закончили цикл ревакцинации 19 человек», — добавили в администрации города.

Кроме того, за минувшие сутки в городе обследовали на коронавирус 35 982 жителей, передают «Невские новости».

Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от коронавируса можно пройти во всех прививочных центрах Москвы.

Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить