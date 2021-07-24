В Петербурге рассказали о ситуации с коронавирусом в городе

В Минздраве Санкт-Петербурга рассказали о снижении числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе почти на 20% за неделю.

«Всего с 18 по 24 июля в городе было госпитализировано в ковидные стационары 3570 пациентов. По сравнению с прошлой неделей снижение составило 19,9%. Объём свободного коечного фонда достиг 34%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 26 июля к плановой работе возвращаются Мариинская больница и больница святителя Луки.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге число привитых от коронавируса жителей превысило 1,2 млн человек, при этом 845 тыс. из них завершили курс вакцинации.