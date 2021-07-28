Мишустин прибыл в Комсомольск-на-Амуре

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Премьер-министр России Михаил Мишустин, находящийся с рабочим визитом на Дальнем Востоке, прибыл в Комсомольск-на-Амуре.
Мишустин прибыл в Комсомольск-на-Амуре
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Как отмечает РИА Новости, Мишустин посетит Амурский судостроительный завод, а также производственные площадки Объединённой авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК») по сборке самолёта Sukhoi Superjet 100.

Также российский премьер совершит визит в авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, основным направлением работы которого является строительство боевых самолётов.

Кроме того, планируются переговоры с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

Ранее сообщалось, что Мишустин совершит рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа 26—29 июля и посетит курильский остров Итуруп.

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