Мишустин прибыл в Комсомольск-на-Амуре
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Как отмечает РИА Новости, Мишустин посетит Амурский судостроительный завод, а также производственные площадки Объединённой авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК») по сборке самолёта Sukhoi Superjet 100.
Также российский премьер совершит визит в авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, основным направлением работы которого является строительство боевых самолётов.
Кроме того, планируются переговоры с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.
Ранее сообщалось, что Мишустин совершит рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа 26—29 июля и посетит курильский остров Итуруп.