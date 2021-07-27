Шойгу прибыл в Таджикистан

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, где пройдёт совещание руководителей военных ведомств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Шойгу прибыл в Таджикистан
  • РИА Новости

«В совещании, которое состоится 28 июля, примут участие военные делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Белоруссии как страны-наблюдателя при ШОС», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны.

В Минобороны отметили, что в рамках визита предусмотрен ряд двусторонних встреч Шойгу с главами военных ведомств стран ШОС.

24 июля Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Минобороны Таджикистана Шерали Мирзо.

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