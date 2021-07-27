В Ленобласти от коммунальщиков требуют 2 млн рублей за загрязнение реки Ижоры
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Об этом сообщает kp.ru.
Отмечается, что претензионное письмо было направлено в АО «Коммунальные системы Гатчинского района» из-за сброса компанией неочищенных сточных вод в реку в районе посёлка Пудость.
В ведомстве сообщили, что лабораторные анализы показали токсичные превышения по ряду значений.
Кроме того, за нарушение требований к охране водных объектов компанию оштрафовали на 225 тыс. рублей.
В апреле стало известно, что Петербург и Ленобласть создадут совместную систему по переработке мусора.