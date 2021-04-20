Петербург и Ленобласть создадут совместную систему по переработке мусора

Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко подписали дорожную карту по созданию совместной системы по переработке мусора.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Ленобласти.

План мероприятий, расписанный до конца 2023 года, включает создание производств переработки отходов, концепции по обращению с мусором и синхронизацию территориальных схем Петербурга и Ленобласти.

Координировать работу регионов будет организация «Невский экологический оператор», созданная в январе 2021 года. Её учредителями являются Ленинградская область и Санкт-Петербург, а также ПАО «Интер РАО» и банк ВТБ.

Как ранее сообщала ОТР, в Самарской области начал работу мусоросортировочный комплекс.