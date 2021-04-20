Петербург и Ленобласть создадут совместную систему по переработке мусора

Короткая ссылка
Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко подписали дорожную карту по созданию совместной системы по переработке мусора.
Петербург и Ленобласть создадут совместную систему по переработке мусора
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Ленобласти.

План мероприятий, расписанный до конца 2023 года, включает создание производств переработки отходов, концепции по обращению с мусором и синхронизацию территориальных схем Петербурга и Ленобласти.

Координировать работу регионов будет организация «Невский экологический оператор», созданная в январе 2021 года. Её учредителями являются Ленинградская область и Санкт-Петербург, а также ПАО «Интер РАО» и банк ВТБ.

Как ранее сообщала ОТР, в Самарской области начал работу мусоросортировочный комплекс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить