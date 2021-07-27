Нарколог напомнил о вреде алкоголя для здоровья

Доктор медицинских наук, нарколог Юрий Сиволап напомнил о вреде алкоголя для здоровья.

«Самые низкие показатели по сердечно-сосудистым заболеваниям у людей малопьющих. Здесь нет явной причинно-следственной связи, что алкоголь в малых дозах полезен для здоровья», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, существует довольно высокая опасность перейти от полбокала к более высоким дозам.

«Наиболее новые исследования показывают, что даже небольшие дозы алкоголя могут носить не столь заметный, но доказуемый риск для здоровья. Алкоголь всегда сопряжён с угрозой физического и психического здоровья, поэтому даже малые дозы алкоголя могут причинять вред. Если доза алкоголя нарастает, то возрастает и опасность», — пояснил врач.

Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН оценил идею запретить в России продажу самогонных аппаратов.