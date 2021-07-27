Эксперт прокомментировал идею ввести школьный экзамен на знание ПДД

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов прокомментировал идею ввести школьный экзамен на знание ПДД.

«Все участники дорожного движения должны знать правила дорожного движения. У нас почему-то пешеходы не знают правил и не обязаны их знать. Именно поэтому Национальный автомобильный союз буквально вчера выступил с инициативой ввести в школьный аттестат предмет «Правила дорожного движения», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, инициатива отличная.

Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.