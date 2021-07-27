Эксперт прокомментировал идею ввести школьный экзамен на знание ПДД

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Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов прокомментировал идею ввести школьный экзамен на знание ПДД.
Эксперт прокомментировал идею ввести школьный экзамен на знание ПДД
  • РИА Новости

«Все участники дорожного движения должны знать правила дорожного движения. У нас почему-то пешеходы не знают правил и не обязаны их знать. Именно поэтому Национальный автомобильный союз буквально вчера выступил с инициативой ввести в школьный аттестат предмет «Правила дорожного движения», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, инициатива отличная.

Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.

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