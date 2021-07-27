Эксперт прокомментировал идею ввести школьный экзамен на знание ПДД
- РИА Новости
«Все участники дорожного движения должны знать правила дорожного движения. У нас почему-то пешеходы не знают правил и не обязаны их знать. Именно поэтому Национальный автомобильный союз буквально вчера выступил с инициативой ввести в школьный аттестат предмет «Правила дорожного движения», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, инициатива отличная.
Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.