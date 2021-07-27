В ДОСААФ предложили ввести удостоверения для водителей электросамокатов
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- АГН «Москва»
«Нужна ли учёба? Однозначно, хотя бы пять — семь часов семинаров зачётных, на основании которых выдавались бы удостоверения. Мы готовы это сделать на нашей базе», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, это должно быть сделано в законодательном порядке, в массовом направлении, при минимальной цене, но при жёстком контроле и отборе тех, кто способен использовать эти технические средства.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре после инцидента с электросамокатом возбудили дело.