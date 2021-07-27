В ДОСААФ предложили ввести удостоверения для водителей электросамокатов

Короткая ссылка
Глава московского отделения ДОСААФ России Вячеслав Ниниченко предложил ввести удостоверения для водителей электросамокатов.
В ДОСААФ предложили ввести удостоверения для водителей электросамокатов
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

«Нужна ли учёба? Однозначно, хотя бы пять — семь часов семинаров зачётных, на основании которых выдавались бы удостоверения. Мы готовы это сделать на нашей базе», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, это должно быть сделано в законодательном порядке, в массовом направлении, при минимальной цене, но при жёстком контроле и отборе тех, кто способен использовать эти технические средства.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре после инцидента с электросамокатом возбудили дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить