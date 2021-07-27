В ДОСААФ предложили ввести удостоверения для водителей электросамокатов

Глава московского отделения ДОСААФ России Вячеслав Ниниченко предложил ввести удостоверения для водителей электросамокатов.

«Нужна ли учёба? Однозначно, хотя бы пять — семь часов семинаров зачётных, на основании которых выдавались бы удостоверения. Мы готовы это сделать на нашей базе», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, это должно быть сделано в законодательном порядке, в массовом направлении, при минимальной цене, но при жёстком контроле и отборе тех, кто способен использовать эти технические средства.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре после инцидента с электросамокатом возбудили дело.