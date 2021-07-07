В Краснодаре после инцидента с электросамокатом возбудили дело

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В отношении жителя Краснодара возбудили уголовное дело после того, как он во время езды на электросамокате сбил женщину.
В Краснодаре после инцидента с электросамокатом возбудили дело
  • Reuters

Об этом информирует портал «Юга.ру».

Сообщается, что 28-летний житель Краснодара «допустил соприкосновение» с натянутым поводком для собаки, который держала 64-летняя женщина.

Вследствие ЧП она упала и получила травмы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК России («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта»).

Оно передано в суд для рассмотрения. 

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов.

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