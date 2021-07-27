На Ставрополье рассказали о программе реабилитации для перенёсших COVID-19
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу правительства края.
С начала года реабилитацию прошли более 10 тыс. человек. Санатории Кавминвод предлагают отдыхающим несколько видов реабилитационных программ для восстановления лёгких и очищения организма после медикаментозного лечения.
Применяют различные средства и оборудование: барокамеру, дыхательную гимнастику, спелеотерапию, озонотерапию, климатотерапию и другие методы.
Как ранее сообщал сайт Nation News, врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков дал советы по защите лёгких во время пандемии.