В Ростове-на-Дону оценили ситуацию с коечным фондом
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на городскую администрацию.
Всего на лечении находятся 1472 человека. Каждый день более 100 человек с подтверждённым коронавирусом поступает на лечение. В мэрии эту нагрузку оценивают как «колоссальную».
Число вакцинированных достигло 374 тыс. человек. В городе действует 57 пунктов вакцинации.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях постковидного синдрома.