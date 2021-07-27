В Ростове-на-Дону оценили ситуацию с коечным фондом

В инфекционных госпиталях Ростова-на-Дону занято 94% мест для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Всего на лечении находятся 1472 человека. Каждый день более 100 человек с подтверждённым коронавирусом поступает на лечение. В мэрии эту нагрузку оценивают как «колоссальную».

Число вакцинированных достигло 374 тыс. человек. В городе действует 57 пунктов вакцинации.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях постковидного синдрома.