В Госдуме прокомментировали идею компенсации трат россиян на газификацию

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в будущем россиянам могут разрешить компенсировать траты на подведение газа к домовладению.
В Госдуме прокомментировали идею компенсации трат россиян на газификацию
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Данная возможность появится у тех, кто занялся газификацией после поручения президента России Владимира Путина запустить программу, но до принятия законодательных решений по ней.

«Эта инициатива направлена на повышение газификации на территории Российской Федерации и, безусловно, повлияет на качество жизни людей. Особенно в сельской местности... Люди ждут газ. И помощь в развитии газификации как раз и заключается в том, чтобы люди как можно быстрее получили этот ресурс у себя в доме», — сказал депутат.

По мнению Гладких, принимаемые сегодня меры по газификации «беспрецедентны по своему характеру».

«Это своевременное решение, которое поможет многим гражданам и улучшить качество жизни, и сэкономить на отоплении. Поэтому и это решение, и последующие решения, направленные на снижение затрат в части газификации отдельных граждан, приведут к тому, что мы сможем внутри страны использовать в большей степени наш российский газ, расширив число получателей в лице простых жителей населённых пунктов», — добавил собеседник RT.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили компенсировать траты россиян на газификацию.

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