В РЖД оценили сроки постройки нового ж/д моста после ЧС на Транссибе
- © РИА Новости / Пресс-служба вице-премьера Забайкальского края А. Гурулёва
По его словам, восстановленный железнодорожниками мост — временное решение.
«Сейчас быстро нужно будет строить новый мост, чтобы обеспечить долгосрочную, безопасную, надёжную работу. Планируем использовать схему ускоренных работ, думаю, что в течение полугода — девяти месяцев должны с этой задачей справиться», — цитирует пресс-служба РЖД главу компании.
В результате мощных ливней в Забайкальском крае были подтоплены сотни домов. 23 июля в Сретенском районе обрушился железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба было приостановлено.
25 июля сообщалось, что открыто движение по одному пути в обоих направлениях.