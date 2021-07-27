В РЖД оценили сроки постройки нового ж/д моста после ЧС на Транссибе

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Строительство нового железнодорожного моста после ЧС на Транссибирской магистрали в Забайкалье займёт до девяти месяцев, сообщил гендиректор РЖД Олег Белозёров.
В РЖД оценили сроки постройки нового ж/д моста после ЧС на Транссибе
  • © РИА Новости / Пресс-служба вице-премьера Забайкальского края А. Гурулёва

По его словам, восстановленный железнодорожниками мост — временное решение.

«Сейчас быстро нужно будет строить новый мост, чтобы обеспечить долгосрочную, безопасную, надёжную работу. Планируем использовать схему ускоренных работ, думаю, что в течение полугода — девяти месяцев должны с этой задачей справиться», — цитирует пресс-служба РЖД главу компании.

В результате мощных ливней в Забайкальском крае были подтоплены сотни домов. 23 июля в Сретенском районе обрушился железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба было приостановлено.

25 июля сообщалось, что открыто движение по одному пути в обоих направлениях. 

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