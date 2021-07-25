РЖД открыла движение пассажирских поездов по Транссибу в Забайкалье
- РИА Новости
Об этом железнодорожная компания сообщила в своём Telegram.
«В 17:54 мск реку Ареда по первой нитке восстановленного моста пересёк первый пассажирский поезд №11 Владивосток — Самара. Пассажирское движение по Транссибу открыто», — отмечается в сообщении.
Как отметили в РЖД, железнодорожное сообщение восстановлено за двое суток, но «работы продолжатся до открытия второй нитки моста».
Ранее сообщалось, что первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье.