РЖД открыла движение пассажирских поездов по Транссибу в Забайкалье

В РЖД заявили, что движение пассажирских поездов по мосту на Транссибирской магистрали вновь открыто после паводков в Забайкалье.

Об этом железнодорожная компания сообщила в своём Telegram.

«В 17:54 мск реку Ареда по первой нитке восстановленного моста пересёк первый пассажирский поезд №11 Владивосток — Самара. Пассажирское движение по Транссибу открыто», — отмечается в сообщении.

Как отметили в РЖД, железнодорожное сообщение восстановлено за двое суток, но «работы продолжатся до открытия второй нитки моста».

Ранее сообщалось, что первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье.