Грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье

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В РЖД заявили, что первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье.
Грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье
  • © РИА Новости / Пресс-служба вице-премьера Забайкальского края А. Гурулёва

Об этом железнодорожная компания сообщила в своём Telegram.

«Первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье! Сначала железнодорожники пропустили порожний грузовой поезд. Этого требует технология проверки надёжности конструкций. Следом уже гружёный состав успешно преодолел восстановленный после разрушения стихией мост через реку Ареда в Забайкальском крае», — говорится в заявлении.

Уточняется, что после проведения всех проверок будет принято решение об открытии движения для пассажирских поездов.

Ранее стало известно, что в Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост на Транссибе.

Позднее компания РЖД на трое суток ограничила погрузку всех грузов, кроме продуктов, со всех участков, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги, и со станций в восточном направлении.

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