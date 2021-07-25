В РЖД заявили, что первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье.

Об этом железнодорожная компания сообщила в своём Telegram.

«Первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье! Сначала железнодорожники пропустили порожний грузовой поезд. Этого требует технология проверки надёжности конструкций. Следом уже гружёный состав успешно преодолел восстановленный после разрушения стихией мост через реку Ареда в Забайкальском крае», — говорится в заявлении.

Уточняется, что после проведения всех проверок будет принято решение об открытии движения для пассажирских поездов.

Ранее стало известно, что в Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост на Транссибе.

Позднее компания РЖД на трое суток ограничила погрузку всех грузов, кроме продуктов, со всех участков, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги, и со станций в восточном направлении.