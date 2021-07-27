Врач рассказал о причинах ухудшения слуха у переболевших COVID-19

ЛОР-врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что последствием перенесённого COVID-19 может стать не только потеря обоняния и вкуса, но и снижение слуха.

Об этом он сказал в беседе с радио Sputnik.

«Коронавирусная инфекция — нейротропный вирус, он бьёт по нервной системе, возможно развитие так называемой сенсоневральной тугоухости. В этом случае страдают волосковые клетки слухового нерва и человек начинает терять слух. Причём могут выпадать как высокие, так и низкие и средние частоты», — объяснил Зайцев.

Вторая причина — это возможное развитие евстахиита, то есть воспаления слизистой оболочки слуховой (евстахиевой) трубы.

Специалист отметил, что с данной проблемой справиться легче.

При этом Зайцев подчеркнул, что в случае возникновения проблем стоит обратиться к специалисту, а не заниматься самолечением.

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