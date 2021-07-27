В Минприроды рассказали о ситуации с лесными пожарами

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Глава Минприроды России Александр Козлов рассказал о ситуации с лесными пожарами.
В Минприроды рассказали о ситуации с лесными пожарами
  • РИА Новости

«Важно, что это не число сгоревшего леса, это именно территория, где были термические аномалии», — цитирует ТАСС министра.

Он сообщил, что «по сравнению с прошлым годом число пожаров и их площадь хоть и незначительно, но сократились. На 4% — число пожаров и на 17% — их площадь».

Ранее сообщалось, что учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России прогнозируют повышенную вероятность пожарной опасности в 15 регионах страны.

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.

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