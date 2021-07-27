Вице-премьер, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев рассказал об общем ущербе от паводков на Дальнем Востоке.

Как он заявил на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока, соответствующий ущерб оценивается в 7,9 млрд рублей.

«У нас был паводок в 2013 году, крупномасштабный, большой… Уровень паводка этого года существенно выше. Тем не менее в 2013 году пострадали более 220 тыс. человек, общий объём ущерба превысил 42 млрд рублей. В этом году — 12,9 тыс. человек и расчётный объём ущерба — 7,9 млрд рублей. То есть это все в разы меньше и в плане последствий для людей, и в плане финансовых последствий», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев прокомментировал масштабы чрезвычайных ситуаций в регионах Дальнего Востока.