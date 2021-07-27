Экс-подполковник СБУ высказался о поданном в ЕСПЧ иске России к Украине

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Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что существует большая вероятность того, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по иску России признает преступными действия госструктур Украины.
Экс-подполковник СБУ высказался о поданном в ЕСПЧ иске России к Украине
  • Reuters

Об этом он сказал РИА Новости.

«Я считаю, что если подходить с точки зрения юриспруденции, Россия имеет все шансы добиться положительного решения по своему иску, а именно признания ЕСПЧ действий государственных структур Украины преступными», — заявил он.

По мнению Прозорова, самыми неоспоримыми будут факты, которые подпадают под определение «применение фактов чрезмерной силы», в первую очередь против объектов мирной инфраструктуры.

Ранее Прозоров заявил, что готов давать свидетельские показания по иску России к Украине в ЕСПЧ.

23 июля ЕСПЧ зарегистрировал первую в истории России межгосударственную жалобу против Украины. 

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