Экс-подполковник СБУ высказался о поданном в ЕСПЧ иске России к Украине
- Reuters
Об этом он сказал РИА Новости.
«Я считаю, что если подходить с точки зрения юриспруденции, Россия имеет все шансы добиться положительного решения по своему иску, а именно признания ЕСПЧ действий государственных структур Украины преступными», — заявил он.
По мнению Прозорова, самыми неоспоримыми будут факты, которые подпадают под определение «применение фактов чрезмерной силы», в первую очередь против объектов мирной инфраструктуры.
Ранее Прозоров заявил, что готов давать свидетельские показания по иску России к Украине в ЕСПЧ.
23 июля ЕСПЧ зарегистрировал первую в истории России межгосударственную жалобу против Украины.