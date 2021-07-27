Экс-подполковник СБУ высказался о поданном в ЕСПЧ иске России к Украине

Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что существует большая вероятность того, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по иску России признает преступными действия госструктур Украины.

Об этом он сказал РИА Новости.

«Я считаю, что если подходить с точки зрения юриспруденции, Россия имеет все шансы добиться положительного решения по своему иску, а именно признания ЕСПЧ действий государственных структур Украины преступными», — заявил он.

По мнению Прозорова, самыми неоспоримыми будут факты, которые подпадают под определение «применение фактов чрезмерной силы», в первую очередь против объектов мирной инфраструктуры.

Ранее Прозоров заявил, что готов давать свидетельские показания по иску России к Украине в ЕСПЧ.

23 июля ЕСПЧ зарегистрировал первую в истории России межгосударственную жалобу против Украины.