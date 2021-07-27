Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России

Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что готов давать свидетельские показания по иску России против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

«Конечно, я готов дать свои показания, разумеется, при соблюдении некоторых требований безопасности», — цитирует РИА Новости Прозорова.

В 2014-2015 годах Прозоров совершил несколько командировок в Донбасс.

На протяжении некторого времени он был заместителем командира сектора «М» АТО.

Ранее бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов заявил о готовности выступить в качестве свидетеля при рассмотрении в ЕСПЧ иска России к Украине.