Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России

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Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что готов давать свидетельские показания по иску России против Украины в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России
  • РИА Новости
  • © Евгений Котенко

«Конечно, я готов дать свои показания, разумеется, при соблюдении некоторых требований безопасности», — цитирует РИА Новости Прозорова.

В 2014-2015 годах Прозоров совершил несколько командировок в Донбасс.

На протяжении некторого времени он был заместителем командира сектора «М» АТО.

Ранее бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов заявил о готовности выступить в качестве свидетеля при рассмотрении в ЕСПЧ иска России к Украине.

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