Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России
- РИА Новости
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«Конечно, я готов дать свои показания, разумеется, при соблюдении некоторых требований безопасности», — цитирует РИА Новости Прозорова.
В 2014-2015 годах Прозоров совершил несколько командировок в Донбасс.
На протяжении некторого времени он был заместителем командира сектора «М» АТО.
Ранее бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Хакимзянов заявил о готовности выступить в качестве свидетеля при рассмотрении в ЕСПЧ иска России к Украине.