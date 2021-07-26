В ЯНАО провели более 1,76 млн тестов на COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) провели более 1,76 млн тестов на COVID-19 с начала пандемии. Как отмечается, в регионе работает 21 ПЦР-лаборатория.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Как отметили специалисты, сплошное тестирование позволяет выявить болезнь у тех, кто переносит её бессимптомно, и вовремя начать лечение.

Уточняется, что лаборатории есть во всех муниципалитетах, в том числе в отдалённых районах.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.