В ЯНАО провели более 1,76 млн тестов на COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.
Как отметили специалисты, сплошное тестирование позволяет выявить болезнь у тех, кто переносит её бессимптомно, и вовремя начать лечение.
Уточняется, что лаборатории есть во всех муниципалитетах, в том числе в отдалённых районах.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.