В ЯНАО провели более 1,76 млн тестов на COVID-19

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) провели более 1,76 млн тестов на COVID-19 с начала пандемии. Как отмечается, в регионе работает 21 ПЦР-лаборатория.
В ЯНАО провели более 1,76 млн тестов на COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Как отметили специалисты, сплошное тестирование позволяет выявить болезнь у тех, кто переносит её бессимптомно, и вовремя начать лечение.

Уточняется, что лаборатории есть во всех муниципалитетах, в том числе в отдалённых районах.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.

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