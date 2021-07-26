На подготовку школ Краснодара к 1 сентября направили более 579 млн рублей

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На подготовку школ Краснодара к началу нового учебного года направили более 579 млн рублей.
На подготовку школ Краснодара к 1 сентября направили более 579 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что из выделенных средств свыше 410 млн — из бюджета города, остальные — из бюджета региона.

На эти деньги в школах ремонтируют кровли, пищеблоки, спортзалы, приводят в порядок инженерные сети.

«Приёмка образовательных учреждений началась 3 июля. Она закончится 19 августа. Основная часть пройдёт в последнюю неделю, перед 19 августа. Сейчас мы просматриваем учреждения, в которых был ремонт», — уточнил директор местного департамента образования Алексей Некрасов.

По его словам, к 19 августа задачи по подготовке общеобразовательных учреждений будут завершены.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 1 млн детей получат единовременную выплату к началу учебного года в Подмосковье.

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