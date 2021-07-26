Более миллиона детей получат единовременную выплату к началу учебного года в Подмосковье

Родители более 1 млн детей получат единовременную выплату к началу учебного года в Московской области.

Об этом сообщает телеканал «360».

Губернатор Андрей Воробьёв поручил разъяснить населению, как подавать заявления для получения выплат.

«Все мы понимаем, насколько это актуально в преддверии 1 сентября, когда расходы на то, чтобы собрать ребёнка в школу, всегда немалые. Деньги начнут людям поступать с 16 августа, а заявления на «Госуслугах» можно уже подать с 15 июля», — отметил он.

Глава региона поручил сделать особый акцент на порядке предоставления, если выплата положена нескольким детям в семье и семьям, которые воспитывают ряд категорий детей, которым оказывают дополнительную помощь.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что более 6,5 тыс. семей в Севастополе оформили пособия на детей от трёх до семи лет.