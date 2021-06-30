Более 6,5 тысячи семей в Севастополе оформили пособия на детей от трёх до семи лет
- Pixabay
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на Департамент труда и социальной защиты населения.
С прошлого года в городе введены дополнительные меры соцподдержки, в том числе региональный материнский капитал, доплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка из малоимущей многодетной семьи.
С этого года малоимущие семьи могут оформить социальный контракт и получить до 250 тыс. рублей господдержки на развитие своего бизнеса, а также до 100 тыс. рублей — на развитие личного подсобного хозяйства.
Как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки семей с детьми.