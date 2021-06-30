Более 6,5 тысячи семей в Севастополе оформили пособия на детей от трёх до семи лет

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В Севастополе рассказали о мерах поддержки семей с детьми. В частности, новое пособие на детей от трёх до семи лет оформили 6559 семей.
Более 6,5 тысячи семей в Севастополе оформили пособия на детей от трёх до семи лет
  • Pixabay

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на Департамент труда и социальной защиты населения.

С прошлого года в городе введены дополнительные меры соцподдержки, в том числе региональный материнский капитал, доплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка из малоимущей многодетной семьи.

С этого года малоимущие семьи могут оформить социальный контракт и получить до 250 тыс. рублей господдержки на развитие своего бизнеса, а также до 100 тыс. рублей — на развитие личного подсобного хозяйства.

Как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки семей с детьми.

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