В Минэнерго не фиксируют дефицита топлива после ЧП на Дальнем Востоке
- © Пресс-служба вице-премьера Забайкальского края А. Гурулёва
«Нет, нехватки топлива на Дальнем Востоке нет, потому что, во-первых, есть там товарные запасы до десяти дней. Во-вторых, обеспечена приоритетная транспортировка не только продовольственных грузов, но и нефтепродуктов», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее стало известно, что в Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост на Транссибе.
Позднее в РЖД заявили, что движение пассажирских поездов по мосту на Транссибирской магистрали вновь открыто.