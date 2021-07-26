В Минэнерго не фиксируют дефицита топлива после ЧП на Дальнем Востоке

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Дефицита топлива на Дальнем Востоке из-за рухнувшего ранее моста на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае нет, в регионе созданы необходимые запасы. Об этом заявил замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.
В Минэнерго не фиксируют дефицита топлива после ЧП на Дальнем Востоке
  • © Пресс-служба вице-премьера Забайкальского края А. Гурулёва

«Нет, нехватки топлива на Дальнем Востоке нет, потому что, во-первых, есть там товарные запасы до десяти дней. Во-вторых, обеспечена приоритетная транспортировка не только продовольственных грузов, но и нефтепродуктов», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что в Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост на Транссибе.

Позднее в РЖД заявили, что движение пассажирских поездов по мосту на Транссибирской магистрали вновь открыто.

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