Военный аналитик прокомментировал название нового истребителя Checkmate

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Директор Центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов прокомментировал название нового истребителя Checkmate.
Военный аналитик прокомментировал название нового истребителя Checkmate
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Во всём мире шахматы — это не спорт, а игры для ума, там это немного по другой кафедре. Но это 100% русские, потому что больше всего чемпионов мира было русских, советских, снова русских. Поэтому мне кажется, это правильный ход», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что новый российский однодвигательный истребитель Checkmate будет готов в течение четырёх лет.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, подводя итоги первых дней работы авиакосмического салона МАКС-2021, рассказал об интересе к тактическому истребителю Checkmate.

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