Мантуров назвал сроки создания нового российского истребителя Checkmate

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что новый российский однодвигательный истребитель Checkmate будет готов в течение четырёх лет. Об этом сообщило РИА Новости.

«Сегодня основная такая новинка, которая должна выйти в ближайшие четыре года, — это новый однодвигательный истребитель», — сказал Мантуров.

Он добавил, что в России «уже давно такой машины не выпускалось».

Мантуров отметил, что Россия «должна вернуться в ту когорту стран, которая сегодня продаёт на международном рынке аналогичную технику».

Ранее сообщалось, что презентация российского однодвигательного истребителя Checkmate прошла на авиасалоне МАКС-2021, который посетил президент России Владимир Путин.