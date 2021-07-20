Мантуров назвал сроки создания нового российского истребителя Checkmate

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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что новый российский однодвигательный истребитель Checkmate будет готов в течение четырёх лет. Об этом сообщило РИА Новости.
Мантуров назвал сроки создания нового российского истребителя Checkmate
  • РИА Новости

«Сегодня основная такая новинка, которая должна выйти в ближайшие четыре года, — это новый однодвигательный истребитель», — сказал Мантуров.

Он добавил, что в России «уже давно такой машины не выпускалось».

Мантуров отметил, что Россия «должна вернуться в ту когорту стран, которая сегодня продаёт на международном рынке аналогичную технику».

Ранее сообщалось, что презентация российского однодвигательного истребителя Checkmate прошла на авиасалоне МАКС-2021, который посетил президент России Владимир Путин.

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