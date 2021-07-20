Мантуров назвал сроки создания нового российского истребителя Checkmate
- РИА Новости
«Сегодня основная такая новинка, которая должна выйти в ближайшие четыре года, — это новый однодвигательный истребитель», — сказал Мантуров.
Он добавил, что в России «уже давно такой машины не выпускалось».
Мантуров отметил, что Россия «должна вернуться в ту когорту стран, которая сегодня продаёт на международном рынке аналогичную технику».
Ранее сообщалось, что презентация российского однодвигательного истребителя Checkmate прошла на авиасалоне МАКС-2021, который посетил президент России Владимир Путин.