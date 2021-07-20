На МАКС-2021 рассказали о новом российском истребителе Checkmate

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На авиасалоне МАКС-2021 представили презентацию российского однодвигательного истребителя Checkmate.
На МАКС-2021 рассказали о новом российском истребителе Checkmate
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в презентации говорится, что «максимальная масса боевой нагрузки — 7400 кг, практический потолок — 16,5 км, максимальная скорость — 1,8—2 Маха, максимальная эксплуатационная перегрузка — восемь единиц».

Отмечается, что на МАКС-2021 президенту России Владимиру Путину показали новый российский военный истребитель — лёгкий тактический однодвигательный самолёт «Сухой».

Сообщается, что ЛТС «Сухой» — это первый в России лёгкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем.

Российский лидер на открытии МАКС-2021 заявил о большом потенциале развития авиации страны.

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