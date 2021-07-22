В «Рособоронэкспорте» рассказали об интересе к истребителю Checkmate

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Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, подводя итоги первых дней работы авиакосмического салона МАКС-2021, рассказал об интересе к тактическому истребителю Checkmate.
В «Рособоронэкспорте» рассказали об интересе к истребителю Checkmate
  • © REUTERS/Tatyana Makeyeva

«Естественно, партнёров «Рособоронэкспорта» заинтересовал новейший лёгкий тактический самолёт Checkmate, впервые представленный госкорпорацией «Ростех» на МАКС-2021», — цитирует РИА Новости Михеева.

Он сообщил, что «ряду заказчиков показали его вживую и даже предоставили возможность посидеть в кабине пилота».

«Они высоко оценили его характеристики», — добавил Михеев.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что новый российский однодвигательный истребитель Checkmate будет готов в течение четырёх лет.

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