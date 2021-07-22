В «Рособоронэкспорте» рассказали об интересе к истребителю Checkmate

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, подводя итоги первых дней работы авиакосмического салона МАКС-2021, рассказал об интересе к тактическому истребителю Checkmate.

«Естественно, партнёров «Рособоронэкспорта» заинтересовал новейший лёгкий тактический самолёт Checkmate, впервые представленный госкорпорацией «Ростех» на МАКС-2021», — цитирует РИА Новости Михеева.

Он сообщил, что «ряду заказчиков показали его вживую и даже предоставили возможность посидеть в кабине пилота».

«Они высоко оценили его характеристики», — добавил Михеев.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что новый российский однодвигательный истребитель Checkmate будет готов в течение четырёх лет.