В «Рособоронэкспорте» рассказали об интересе к истребителю Checkmate
- © REUTERS/Tatyana Makeyeva
«Естественно, партнёров «Рособоронэкспорта» заинтересовал новейший лёгкий тактический самолёт Checkmate, впервые представленный госкорпорацией «Ростех» на МАКС-2021», — цитирует РИА Новости Михеева.
Он сообщил, что «ряду заказчиков показали его вживую и даже предоставили возможность посидеть в кабине пилота».
«Они высоко оценили его характеристики», — добавил Михеев.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что новый российский однодвигательный истребитель Checkmate будет готов в течение четырёх лет.