Biocad разрешили клинические исследования в России вакцины от COVID-19

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Министерство здравоохранения выдало Biocad разрешение на проведение в России клинических исследований собственной вакцины против коронавируса.
Biocad разрешили клинические исследования в России вакцины от COVID-19
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S», — говорится в материалах на сайте госреестра разрешений на проведение клинических исследований.

Отмечается, что лекарственная форма препарата — раствор для внутримышечного введения.

В декабре прошлого года сообщалось, что биотехнологическая компания Biocad начала поставки вакцины от COVID-19 в центр им. Гамалеи для вакцинации в России.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что отчёт об итогах клинических исследований российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет подготовлен к октябрю.

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