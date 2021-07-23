Мурашко: итоговые данные об исследовании «Спутника V» подготовят к октябрю
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе».
«Сегодня завершается наблюдение, к октябрю по вакцине «Спутник V» будут подготовлены уже отчёты... По остальным вакцинам мы планируем, что конец 2021 года и начало 2022 года, I квартал — по «Ковиваку», — сказал Мурашко.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в России привились уже 33,6 млн человек. К ноябрю власти намерены добиться коллективного иммунитета на уровне 80%.