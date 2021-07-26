В Ижевске пункт вакцинации против COVID-19 открыли в Театре оперы и балета

В пресс-службе Минздрава Удмуртии сообщают, что в мобильном пункте вакцинации на Центральной площади Ижевска разделят потоки желающих привиться от коронавируса.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

С 24 июля привиться первым компонентом вакцины против COVID-19 можно в Театре оперы и балета Удмуртской Республики. Второй компонент по-прежнему ставят в мобильных палатках.

С начала прививочной кампании на Центральной площади привито 19 326 человек.

В понедельник, 26 июля, в медорганизации Удмуртии поступило 23,4 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Как ранее сообщал «Новый Севастополь», в Севастополе зарегистрировали 172 случая коронавируса за сутки.